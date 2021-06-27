ناطق الجيش يكشف عن عملية واسعة بالعمق السعودي
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير مساء الأحد عملية هجومية واسعة ومشتركة، استهدفت مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط.
وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن العملية الهجومية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت بـ5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأكد العميد سريع أن الإصابات كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ناطق الجيش يكشف عن عملية واسعة بالعمق السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.