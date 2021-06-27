الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستى

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة فى خميس مشيط ونجران والمنطقة الجنوبية، من خلال صاروخ باليستى وطائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





وأكدت الإمارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثى يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثة المجتمع الدولى على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات فى الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعى هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.