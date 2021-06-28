الحصول على نتائج الطلاب بالكويت باستخدام الرقم المدني 2021

نتائج الطلاب بالكويت بالرقم المدني، لأن الاختبارات ونتائجها أمر هام لجميع الطلاب وأولياء الأمور يصير البحث متزايدًا بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات لمعرفة الموعد المحدد للإعلان عن نتائج تلك الاختبارات، فبعد انتهاء الطلاب في الكويت من أداء اختباراتهم وجد أن هناك بحث كثير عن نتائج الطلاب بالكويت والرغبة في معرفة موعد عرضها، وخاصةً بأن هذا العام الدراسي لم يشبه الأعوام الدراسية التي سبقها فقد كان هناك الكثير من الاضطرابات والإجراءات لحماية الطلاب والمتواجدين في المؤسسة التعليمية، وإليكم طريقة عرض نتائج الطلاب الكويت.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات بالكويت باستخدام الرقم المدني

قامت الحكومة الكويتية باتباع الكثير من الإجراءات من أجل إتمام الاختبارات النهائية للطلاب في هذا العام الدراسي، وبعدها تم الانتهاء من جميع الاختبارات النهائية رغب الطلاب في معرفة متى تعرض نتائجهم بالكويت، وهذه خطوات الاستعلام عن النتائج بالكويت لجميع الطلاب إلكترونيًا:

الرابط التالي هو الرابط الذي يسمح للطلاب الكويتيين بالإطلاع على نتائجهم http://app.moe.edu.kw/ResultCloud/PResults.aspx.

وهنا يتم استخدام الرقم المدني فقط لتعرض النتيجة المطلوبة.

وبعد الضغط على زر البحث تظهر النتيجة التي تتعلق بالرقم المدني المدخل.

إذا كانت المدرسة قد قامت بعرض النتائج سوف يجدها الطالب فور البحث عنها وإذا لم تعرض بعد فلن يجدها الطالب.

المربع الإلكتروني لعرض نتائج طلاب الكويت

ويسمح موقع المربع الإلكتروني بالكويت بسهولة عرض النتائج لجميع الطلاب والطالبات في المدارس الكويتية سواء كانوا في التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، ومن هنا يمكن عرض النتائج من موقع المربع الإلكتروني:

هذا الرابط هو رابط موقع المربع الإلكتروني الذي من خلال يمكنه عرض نتائج الطلاب.

البحث عن زر أيقونة نتائج الطلاب وتحديد المرحلة التعليمية المراد البحث عن نتائجها سواء مرحلة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية.

يكتب الرقم المدني الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته والنقر على البحث لتظهر النتيجة فورًا إذا تم عرضها.

رابط عرض نتائج الطلاب بالكويت

الرابط التالي هو الخاص بعرض نتائج جميع الطلاب في المدارس الكويتية للتعرف على نتائجهم فور الإعلان عنها من وزارة التعليم الكويتية.