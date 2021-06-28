نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 لمعرفة نتيجة اختبارات الصف الثاني عشر المربع الإلكتروني

نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 ، تمثل مرحلة معرفة النتائج حالة خاصة تشهد القلق والتوتر من الطلبة وأولياء الأمور، نظرًا لرغبة الجميع وراء معرفة نتيجة أبنائهم، وحاليًا يترقب الكثيرين إعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت نتائج الصف الثاني عشر والتي أعلنت وزارة التعليم الكويتية أنها سوف تظهر رسميًا عبر موقع المربع الإلكتروني، ليتمكن كافة الطلبة والطالبات من معرفة نتائجهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس تجنبًا للتزاحم خوفًا من انتشار وباء كورونا، ولكن تمت الامتحانات بالفعل وسط جو خالٍ من الإصابات نهائيًا بعد إتخاذ الإجراءات الاحترازية الكبرى.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2021

تمثل نتائج الثانوية العامة في الكويت أهمية كبرى، لأنها المرحلة الحاسمة في مستقبل الطلبة والطالبات، ولذلك يبحث عنها الجميع بشغف كبير، ووفرت الوزارة بالفعل روابط خاصة لاستعلام نتائج الفصل الثاني عشر، موضحة أنه سوف يتم إعلان النتائج على هيئة كشوف وأسماء بجميع الطلبة في مختلف مدن الكويت، حيث انتهت الوزارة فعليًا من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وقامت برفعها عبر المربع الإلكتروني ليتمكن الجميع من معرفتها بكل سهولة.

المربع الالكتروني لإعلان نتائج الكويت

أوضحت وزارة التعليم الكويتية أن نتائج الصف الثاني عشر هذا العام مميزة بصورة كبيرة عن الأعوام الماضية، وأكدت أن النتائج سوف تم الإعلان عنها برقم السجل المدني، ويكون ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على الرابط الرسمي المربع الإلكتروني.

اختيار أيقونة نتائج امتحانات الثانوية العامة.

أيضا الضغط على تسجيل الرقم المدني، وكتابته بطريقة صحيحة.

اختيار عرض نتائج نهاية العام لتظهر النتيجة واضحة.

نتيجة الصف الثاني عشر الكويت

يذكر أنه تقدم لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، وكانت الاختبارات في شهر يونيو الماضي، واستمرت حتى 25 يونيو للشعبة الأدبية، و24 يونيو للشعب العلمية، ومرت كافة أعمال الامتحانات والكنترول بصورة رائعة ومميزة، حيث تم إعلان النتائج في وقت قياسي، وأعلنت رسميًا عبر رابط موقع المربع الإلكتروني، ليتمكن الجميع من معرفتها بالرقم المدني الخاص بهم.

جدول امتحانات الثاني عشر الدور الثاني 2021

علاوة على ذلك بعد أن تم إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت عن مواعيد إجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، للقسم العلمي والأدبي، والديني، وذلك لمن لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول، حيث أنه سوف تبدأ امتحانات الدور الثاني للقسم الديني يوم الخميس 1 يوليو 2021، وامتحانات القسمين العلمي والأدبي يوم الأحد 4/7/2021، وتنتهي الامتحانات للقسم العلمي يوم 14 يوليو، أما القسمين الأدبي والديني فتنتهي الامتحانات يوم الخميس 15/7/2021.

أيضا أكدت وزارة التعليم الكويتية أنه سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت متخذة في امتحانات الدول الأول مع الامتحانات الخاصة بالدور الثاني للطلبة والطالبات، وبعدها سوف يتم إعلان النتائج مباشرة بنفس الطريقة عبر وزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني.

أوائل الطلاب في الثانوية العامة

أيضا نقلت قناة التلفزيون بالكويت نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 الصف الثاني عشر، والتي أكدت ظهور النتائج وإمكانية الاستعلام عنها باستخدام الرقم المدني للطالب، وأشارت إلى أن الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة بالكويت الطالب أحمد وائل المحمدي بنسبة نجاح 100 % في القسم العلمي، وأن الطالبة مريم محمد الديحاني حاصلة على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة نجاح 99.50 %، وأن هناك أكثر من 6 آلاف طالبة وطالب قاموا بأداء الاختبارات الخاصة بالقدرات الأكاديمية لدخول الجامعات، علمًا بأن نسبة النجاح هذا العام كبيرة للغاية، تخطت ال 93 % وهذا يعني نجاح العملية التعليمية رغم كافة الظروف التي تمت بها الاختبارات.