وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1442 رابط التسجيل والتقديم لشغل 319 وظيفة طبية وإدارية

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1442 حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني من خلال إدارة الشئون الصحية عن حاجتها لشغل عدد 319 وظيفة متنوعة، وتشمل تلك الوظائف تخصصات طبية وصيدلية وتمريض وإدارية وفنية وهندسية، ومع الإعلان عن وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، بدأت عمليات بحث مُكثفة من قبل الراغبين في الالتحاق بتك الوظائف، وهذه الوظائف متاحة ويمكن التقديم والتسجيل لها لخريجي التخصصات المطلوبة من حملة شهادات البكالوريوس والدبلومات الفنية وخريجي الثانوية العامة، لذلك فقد تعاظم البحث عن شروط وظائف الشئون الصحية بالخرس الوطني السعودي.

رابط التسجيل والتقديم لوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1442

ونظر لعمليات البحث الواسعة ونزولا على رغبة القراء من مواطني المملكة السعودية، فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنستعرض من خلالة تفاصيل وشروط تلك الوظائف، وطريقة وكيفية التقديم والتسجيل بها للراغبين، وكذلك سنستعرض أماكن تلك الوظائف بمناطق المملكة المختلفة، وذلك تسهيلا وتيسيراً على الراغبين في الالتحاق بوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته الشؤون الصحية عن حاجتها لشغل عدد 319 فرصة عمل، وتشمل التدريب اللازم لشغل تلك الوظائف، هذا وهذه الوظائف متاحة لمن تنطبق عليهم الشروط من الرجال والنساء، أما عن أماكن العمل لتلك الوظائف فتشمل عدد 10 من المدن والمناطق التالية”

المدينة المنورة.

العاصمة الرياض.

مدينة جدة.

نجران.

الأحساء.

الدمام.

حائل.

رفحاء.

عرعر.

القصيم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني قد أعلنت عن تنوع التخصصات في هذه الوظائف، في العديد من المجالات، هذا وتشترط الشئون الصحية توافر الخبرة اللازمة لشغل هذه الوظائف، حيث تشتمل هذه التخصصات على الأطباء والصيادلة والتمريض، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية والتقنية والفنية والهندسية، وفي حال عدم وجود الخبرة اللازمة لدى المتقدمين للوظائف المتاحة، سيتم توفير دورات تدريبية على طبيعة العمل المطلوب.

الوظائف متاحة فقط للسعوديين والسعوديات.

يٌشترط الإقامة بمكان الوظيفة.

الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب تقدير جيد على الأقل.

يجب الحصول على الترخيص اللازم للتخصصات الصحية للوظائف الطبية “أطباء – تمريض – صيدلة” من الهيئة السعودية.

ترخيص من الهيئة السعودية للمتقدمين للوظائف الهندسية.

يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

اجتياز اختبار اللياقة الطبية.

شروط الالتحاق بوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني

رابط التسجيل والتقديم على وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن وظائف الشئون الصحية بالحرص الوطني، وكذلك التخصصات المتاحة لشغل تلك الوظائف، كما استعرضنا أيضا طريقة وكيفية التقديم والتسجيل والشروط والواجبة للالتحاق بوظائف الشئون الصحية، وكذلك أماكن تلك الوظائف، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.