التقديم في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني، أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن توافر عدد 319 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في وزارة الحرس الوطني في 10 مدن سواء، وباب التقديم في الوظائف متاح للجنسين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة، على أنه يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل تلك الوظائف، مجموعة من الشروط التي سوف نذكرها في الأسفل.

رابط التقديم في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني لحملة الثانوية فأعلي

الوظائف التي أعلنت عنها الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني يبلغ عددها 319 وظيفية يتم التقديم لها عبر رابط الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وهذه الوظائف كالتالي:-

وظائف إدارية، وظائف فنية وهندسية، وظائف تقنية، وظائف أطباء، وظائف صيادلة، وظائف تمريض، وظائف اخصائيين وفنيين، وظائف تمريض.

الشروط العامة لوظائف الشئون الصحية:-

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الشئون الصحية في وزارة الحرس الوطني وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها سعودي أو سعودية الجنسية.

أن يكون حاصل على المؤهل المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

ألا يقل تقدير المؤهل الجامعي عن جيد.

أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين مجموعة الوظائف الهندسية.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية، وامتحان اللغة الانجليزية واللياقة الطبية.

أن يجتاز المتقدم اللغة الانجليزية step للوظائف التي تتطلب هذا الشرط.

المدن المطروح بها الوظائف المعلن عنها:-

الوظائف المطروحة متاحة للجنسين الذكور والإناث ممن لديهم خبرة أو حديثي التخرج وذلك في المدن التالية:- (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، القصيم، نجران، الاحساء، حائل، رفحاء، عرعر).

ملاحظة هامة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها:-

في حالة ما إذا كان المتقدم ممن ليس لديه الخبرة للوظائف التي تتطلب هذه الخبرة، فإنه سوف يتم إلحاق المتقدم أو المتقدمة لشغل هذه الوظائف لبرنامج تدريبي مكثف، وذلك حتى يلم بالمهارات المطلوبة واللازمة لشغل الوظائف المعلن عنها وذلك فيما عدا وظائف الأطباء وأطباء الأسنان.