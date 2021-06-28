طريقة سداد رسوم الحج لسداد باقات الحج 2021 من أهم ما يبحث عنه الكثيرين ممن قرروا أداء فريضة الحج هذا العام. فقد أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية السداد إلكترونيًا بخطوات سهلة. فهنالك العديد من الرسوم التي تم تطبيقها هذه الأيام بسبب الظروف العالمية. فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة على اقتصار الحج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين وقد قدمت الوزارة مجموعة من باقات الحج المتميزة وأتاحت التسجيل في الحج 1442 إلكترونيًا.أسعار باقات الحج 1442
أعلنت الوزارة عن ثلاث باقات للحج 1442 على النحو الآتي:
- الضيافة المميزة الأبراج يبدأ السعر من 16.560 ريال غير ضريبة القيمة المضافة.
- باقة المخيمات من الباقات المتميزة والمعروفة تبدأ من 14.381 ريال بجانب ضريبة القيمة المضافة 15%.
- باقة ضيافة المخيمات تبدأ من 12.113 ريال بجانب ضريبة القيمة المضافة 15%.
يعتبر تسديد الفاتورة من الأمور اليسيرة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة لسداد باقات الحج والتي سهلت عملية السداد للمدفوعات الخاصة بباقات الحج ويمكن السداد عبر الخطوات الآتية:
- الدخول لموقع الحساب البنكي الخاص بك.
- اختر اسم مستخدم حساب سداد واكتب كلمة المرور الخاصة بحسابك في سداد.
- قم بتأكيد كلمة المرور وأدخل رمز التأكيد.
- ثم النقر على التسجيل.
يمكن سداد رسوم الحج عبر جهاز الصراف الآلي من أجل سداد المدفوعات الحكومية الخاصة بالحج وتتم السداد بإتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي وإدخال البطاقة.
- ومن قائمة الخيارات الرئيسية اختر سداد المدفوعات.
- وقم بإدخال رمز الدفع المكون من أرقام كما هو على الفاتورة وللحج : 161.
- النقر على التأكيد ثم إدخال رقم المشترك أو رقم الفاتورة والنقر على التأكيد.
- ثم النقر على تسديد الفاتورة والنقر على نعم.
- ثم تظهر لك رسالة تم السداد بنجاح.
شددت وزارة الحج والعمرة على حسابها الرسمي على موقع توتير أنه لا يوجد أولوية للتسجيل بل الحج لابد أن يكون المتقدم للحج مستوفي كافة الشروط ، ويتم التسجيل عبر البوابة الرسمية للحج. وأكدت الوزارة على أنها تولي اهتمام بالغ لصحة الحجاج.
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طريقة سداد رسوم الحج لسداد باقات الحج 2021 من أهم ما يبحث عنه الكثيرين ممن قرروا أداء فريضة الحج هذا العام. فقد أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية السداد إلكترونيًا بخطوات سهلة. فهنالك العديد من الرسوم التي تم تطبيقها هذه الأيام بسبب الظروف العالمية. فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة على اقتصار الحج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين وقد قدمت الوزارة مجموعة من باقات الحج المتميزة وأتاحت التسجيل في الحج 1442 إلكترونيًا.أسعار باقات الحج 1442
أعلنت الوزارة عن ثلاث باقات للحج 1442 على النحو الآتي:
- الضيافة المميزة الأبراج يبدأ السعر من 16.560 ريال غير ضريبة القيمة المضافة.
- باقة المخيمات من الباقات المتميزة والمعروفة تبدأ من 14.381 ريال بجانب ضريبة القيمة المضافة 15%.
- باقة ضيافة المخيمات تبدأ من 12.113 ريال بجانب ضريبة القيمة المضافة 15%.
يعتبر تسديد الفاتورة من الأمور اليسيرة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة لسداد باقات الحج والتي سهلت عملية السداد للمدفوعات الخاصة بباقات الحج ويمكن السداد عبر الخطوات الآتية:
- الدخول لموقع الحساب البنكي الخاص بك.
- اختر اسم مستخدم حساب سداد واكتب كلمة المرور الخاصة بحسابك في سداد.
- قم بتأكيد كلمة المرور وأدخل رمز التأكيد.
- ثم النقر على التسجيل.
يمكن سداد رسوم الحج عبر جهاز الصراف الآلي من أجل سداد المدفوعات الحكومية الخاصة بالحج وتتم السداد بإتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي وإدخال البطاقة.
- ومن قائمة الخيارات الرئيسية اختر سداد المدفوعات.
- وقم بإدخال رمز الدفع المكون من أرقام كما هو على الفاتورة وللحج : 161.
- النقر على التأكيد ثم إدخال رقم المشترك أو رقم الفاتورة والنقر على التأكيد.
- ثم النقر على تسديد الفاتورة والنقر على نعم.
- ثم تظهر لك رسالة تم السداد بنجاح.
شددت وزارة الحج والعمرة على حسابها الرسمي على موقع توتير أنه لا يوجد أولوية للتسجيل بل الحج لابد أن يكون المتقدم للحج مستوفي كافة الشروط ، ويتم التسجيل عبر البوابة الرسمية للحج. وأكدت الوزارة على أنها تولي اهتمام بالغ لصحة الحجاج.
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