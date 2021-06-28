التحالف يدمر صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الاثنين، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه جنوبي المملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
وأمس الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.
كما أعلن التحالف، أمس الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.
وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام طائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.
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