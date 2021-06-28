ننشر رابط تسجيل الكلية التقنية 1442 بجدة وجميع التخصصات المطلوبة

تسجيل الكلية التقنية، تتزايد محركات البحث الآن من قبل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد تسجيل الكلية التقنية 1442 بجدة، كما يرغبون أيضًا في التعرف على التخصصات المطلوبة، وقد قامت الكلية التقنية بمدينة جدة بفتح باب التقديم أمام المواطنين للتقديم في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام 1443، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد التقديم بالكلية وحددت المواعيد عبر بوابة قبولي، وحين تنتهي فترة التقديم سوف تبدأ عمليات الفرز مباشرةً واختيار الأنسب وفق المعايير المحددة.

مواعيد تسجيل الكلية التقنية 1442

أعلنت الكلية عن مواعيد تسجيل الكلية التقنية في مراحل البكلوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1443 وهذا للفصل التدريبي الأول وسوف يبدأ التقديم بالكلية التقنية بجدة لبرنامج الدبلوم اليوم الموافق لأحد السابع عشر من شهر ذو القعدة للعام 1442 ويوافقه السابع والعشرون من شهر يونيو 2021، وتستمر عملية التقديم بالكلية إلى يوم الأربعاء القادم السابع والعشرون من ذو القعدة 1442 أي تستمر عملية التقديم لمدة 10 أيام، وقد وضحت الكلية أن عملية التسجيل ستبدأ اليوم الساعة الثانية عشر ظهرًا وسوف ينتهي التسجيل أي في نفس الموعد يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ذو القعدة 1442، وأكدت الكلية بأنه ستقوم بمراسلة جميع الطلاب الذي تم قبولهم في الكلية مبدئيًا في يومي الثلث أو الرابع من شهر ذي الحجة القادم 1442، إذن عملية الفرز ستأتي بعد عملية التقديم مباشرةً، وأما بالنسبة لإجراءات القبول النهائية بالكلية ستقوم الكلية بالإعلان عنها يوم 16 من شهر ذي الحجة.

رابط تسجيل الكلية التقنية

أعلن المهندس جميل بين سعيد عميد الكلية التقنية عن فتح باب تسجيل الكلية التقنية بجدة للدبلوم الصباحي والمسائي بطريقة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للقبول، ووضح أنه سيقوم بتخصيص نسبة 60% لطلاب الشهادة الثانوية ونسبة 40% لاختبارات القدرات بداخل المركز الوطني قياس.

تخصصات الكلية التقنية بجدة

وضحنا لكم رابط تسجيل الكلية التقنية ومواعيد التقديم وبقي الآن التعرف على التخصصات المطلوبة بالكلية وتخصصات الكلية عددها 12 تخصص وهي كالتالي:

إدارة الفنادق. التقنية المعمارية. القوى الكهربائية. التقنية المدنية. ميكانيكا السيارات. التسويق. تقنية الإنتاج. السلامة والصحة المهنية. السفر والسياحة. المحاسبة. الإدارة المكتبية. التبريد والتكييف.

تسجيل الكلية التقنية 1442

تزداد عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل الاستعلام عن تسجيل الكلية التقنية 1442 والذي أعنت الكلية عن قبول دفعة جديدة من الطلبة في الكلية وتم فتح باب التسجيل في الكلية بشكل إلكتروني عبر موقع البوابة الإلكترونية للقبول في الكلية التقنية.