هنا نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر الفصل الدراسي الثاني عبر موقع الديوان الوطني

نتائج شهادة التعليم المتوسط، تزايد بحث جميع الطلاب في الجزائر عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، حيث أنه كان من المقرر أن تظهر خلال تلك الأيام، وقد شعر الطلاب بالقلق تجاه تأخرها، ويمكن الحصول على النتائج عن طريق القيام بزيارة موقعين رسميين وهما موقع الديوان الوطني التابع لوزارة التربية الوطنية وموقع فضاء الأولياء حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عن طريق ادخال بيانات محددة حسب المطلوب منكم على أحد الموقعيين، وقد أدى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم منذ عدة أيام، وتم أداؤها في خلال ثلاث ايام فقط، وهي 15 يونيو و16 يونيو و17 يونيو، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب بدلا من التعرض للتكدس في خلال عدد أيام أكثر من ذلك.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

لا زال البحث مستمر عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، حيث ينتظر الطلاب ظهورها في تلك الأيام، ويبحثون عنها بشكل مستمر، ويبحثون عن الرابط الخاص بالاستعلام عنها عند طريق شبكة الإنترنت، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على هذه النتائج عن طريق زيارة موقع فضاء الأولياء وأيضاً موقع الديوان الوطني وهو موقع رسمي تابع لوزارة التربية الوطنية في الجزائر، وتجري الوزارة الان على مستوى 70 مركز في الجزائر عمليات مراجعة درجات الطلاب ورصدها لكي يتم رفعها على المواقع المحددة على الفور وذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق الطلاب، وجدير بالذكر أيضا أن طلاب شهادة البكالوريا أيضا قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وهم يبحثون أيضا عن النتائج والتي من المقرر ظهورها عبر موقع فضاء الأولياء والذي يشمل نتائج الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية اي البكالوريا، وإليكم الان اعزائي الطلاب خطوات الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر

يستطيع الان جميع الطلاب الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر والخاصة بالفصل الدراسي الثاني وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات ..

يلزم في البداية زيارة موقع الديوان الوطني. ادخال رقم التسجيل والرقم السري. القيام بالإجابة على المسألة الحسابية. الضغط على عرض النتيجة للحصول على بيان كامل بالدرجات في كافة المواد.

استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2021

يمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة التعليم المتوسط في الجزائر وذلك عبر موقع الديوان الوطني الإلكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية وذلك حيث أعلنت الوزارة أن النتائج ستظهر على الموقع دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.