ننشر موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع الديوان الوطني

موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، بعد تزايد البحث عن موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، نقدم لكم موعد الإعلان عن النتائج والذي قامت بتحديده وزارة التربية الوطنية، حيث أن الطلاب قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يوم 17 يونيو أي منذ عشرة أيام، وازداد البحث منذ وقتها عن موعد الإعلان عن النتائج، وقد حددت وزارة التربية الوطنية موعد محدد سوف يتم خلاله رفع درجات الطلاب على موقع الديوان الوطني، وهو الموقع الرسمي للحصول على نتائج شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، حيث يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم التسجيل وهما رقمان موجودان على الاستدعاء الخاص بإجراء الامتحان، وإليكم الان في السطور التالية الموعد المحدد الذي يمكن أن يحصل الطالب خلاله على النتائج الخاصة به.

موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

لا يزال البحث قائم ومستمر عن موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام، وقد حددت وزارة التربية الوطنية موعد 5 يوليو للحصول على النتائج عبر موقع الديوان الوطني وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر، اما نتائج البكالوريا فقد يتم ظهور النتائج يوم 22 يوليو، وذلك على حسب الوقت الذي سوف يتم فيه إنهاء عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب، ويستطيع الطالب الحصول على نتائج المتوسط عن طريق زيارة موقع الديوان الوطني ثم القيام بإدخال بيانات معينة والإجابة على المسألة الحسابية التي سوف يتم طرحها للطالب، وفور النقر على زر عرض النتيجة سوف تحصلون على النتائج على الفور، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

بعد التعرف على موعد اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، وهو يوم 5 من شهر يوليو القادم، نقدم لكم الخطوات اللازمة للحصول على هذه النتائج، والخطوات هي كالتالي ..

يقوم الطالب في البداية بزيارة موقع الديوان الوطني. ثم يقوم بإدخال الرقم السري ورقم التسجيل الخاص به. يجيب الطالب على سؤال الرياضيات الذي سوف يظهر أمامه. ثم الضغط في النهاية على عرض النتيجة.

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في الساعات الأخيرة وذلك حيث يرغب الآلاف من الطلبة والطالبات في الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الخاصة بهم للعام الدراسي 2021 بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على أن الاستعلام سيتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاص بها الديوان الوطني.