خبر سار نزل ويندوز11 الجيل الجديد على حاسبك وتمتع بمميزات لا حصر لها

تعمل شركة مايكروسوفت على التحديث والتطوير الدائم على برامجها وتطور دائما وتعدل وتضيف على نسخة الويندوز الاحدث كل فترة ، فقد كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن الجيل التالي من نظام تشغيل Windows 11 الخاص بها الذي يحتوي على مميزات جديدة، حيث من المقرر أن يكون خليفة لنظام التشغيل ويندوز 10، والذي طرحته الشركة لأول مرة في عام 2015، ومن خلال مقالي سوف اعرض لكم عن أهم مزايا الجيل الجديد من Windows 11 والتي سوف تطرح بالاسواق قريبا بما فيها احدث تعديلات وميزات عديدة لاحصر لها، فقد تم دمج Microsoft Teams مباشرة في نظام التشغيل الجديد.

موعد طرح Windows 11

ومن الجدير بالذكر أن التطور التكنولوجي المتقدم لأحدث درجة، حيث يصبح Windows 11 متاحًا في وقت لاحق من هذا العام على الحواسيب الجديدة وغيرها، حيث سيتوفر من خلال عملية تحديث مجانية لمن يمتلكون نسخة من ويندوز 10، وعندما أطلقت مايكروسوفت ويندوز 10 قبل ست سنوات، كانت تأمل في أن يساعدها نظام التشغيل الجديد في إعادة بناء الولاء بين المستخدمين، والذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأجهزة أخرى.

أحد أهم التغييرات التي سيجلبها نظام التشغيل الجديد هو قائمة ابدأ وزر البدء الجديد المتمركز في شريط المهام، وتفتح القائمة نافذة بها تطبيقات مثبتة، ومستندات تم فتحها مؤخرًا وشريط بحث. يمكن للمستخدم الاختيار بين أكثر من قوالب متعددة لعرض تطبيقين أو ثلاثة أو أربعة تطبيقات مفتوحة على الشاشة. وهناك تحسين آخر سيسهل التبديل بين المهام، فيمكنك إنشاء واجهة لمهام المنزل وأخرى للمدرسة وثالثة للعمل أو للألعاب. وسيحتوي النظام أيضًا على مرئيات أكثر نعومة لتحسين مظهر ويندوز وستوفر أدوات ويندوز موجزًا ​​مخصصًا للمعلومات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطقس والتقويم وتقارير حركة المرور والأخبار. وسيتم دمج Microsoft Teams مباشرة في Windows 11 وسيكون لها رمز خاص بها على شريط المهام. بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم التي تعمل بنظام ويندوز مثل الكمبيوتر اللوحي، سيحتفظ Windows 11 بنفس المظهر المرئي إلى حد كبير عند فصل لوحة مفاتيح الجهاز. ويتميز Windows 11 أيضًا بلوحة مفاتيح جديدة وكتابة صوتية يمكنها تلقائيًا وضع علامات الترقيم واتباع الأوامر الصوتية، مثل: حذف تلك الكلمة. وسيجلب النظام الجديد ميزة Auto HDR للاعبين، التي ستعمل تلقائيًا على تحسين لون وإضاءة شاشات الألعاب، وهي تقنية تم تقديمها لأول مرة في وحدات تحكم إكس بوكس من مايكروسوفت. وسيتم الآن تضمين إكس بوكس جيم باس في نظام التشغيل Windows 11 لمنح المشتركين الوصول إلى مكتبة تضم مئات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

المزايا والتغييرات في Windows 11ويندوز عمود مايكروسوفت الفقري:

ومن أهم مميزات شركة مايكروسوفت التطوير الدائم لبرامجها حيث يُعد نظام التشغيل ويندوز بمثابة العمود الفقري للشركة منذ عقود، ومن الجدير بالذكر أن أُطلقت النسخة الأولى منه عام 1985، حيث كانت تقدم للمبتدئين واجهة مستخدم برسومات حتى يتمكنوا من النقر فوق الرموز، والقوائم باستخدام الفأرة بدلًا من كتابة الأوامر في شاشة فارغة بحسب ماذكرته بعض المواقع المتخصصة ، ويعد ذلك جزءًا أساسيًا من أعمال مايكروسوفت منذ ذلك الحين رغم تضاؤل تأثيرها مع انخفاض مبيعات الحواسيب مع رواج سوق وزيادة استخدام الهواتف الذكية.