أخبار اليمن : لمرضى القولون العصبي.. احذروا هذه الأطعمة!

لمرضى القولون العصبي.. احذروا هذه الأطعمة!يعد القولون العصبي من أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعاً ومن المعروف أن المشكلة تزعج المريض على الدوام وفى كل الأوقات خاصة بعد تناول الطعام..

ويجد أغلب الأطباء أن التعامل السليم من قبل المريض مع القولون العصبى أفضل طريقة لتفادي مضاعفاته.

وإليكم فيما يلي بعض الأطعمة التي يتعين على مرضى القولون العصبي الابتعاد عنها حفاظاً على صحتهم:

- الأطعمة الحارة

التي تحتوي على نسبة عالية من التوابل والشطة، التي تتسبب في تهيج الجهاز الهضمي وبالتالي يحدث بعض المضاعفات.

- الأطعمة المقلية

خاصة المقلية كالبطاطس والدواجن وغيرها، التي تعمل على وجود ألم شديد في الجهاز الهضمي وبالتالي يحدث بعض المضاعفات الخطيرة في الجسم.

- اللحوم الحمراء

من ضمن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها لمريض القولون، حيث تكون اللحوم الحمراء في بعض الأحيان ثقيلة على حركة الأمعاء وبالتالي تسبب ألم عند هضمها.

- الأطعمة التي تحتوي على صلصة طماطم وكريمة

تعتبر من ضمن الأطعمة غير المستحب بتناولها حتى لا ينتج عنها الإصابة بألم شديد في الأمعاء والجهاز الهضمي.

- السلطة الخضراء والفواكه

لا تعتبر من ضمن الأطعمة الصحية لمريض القولون، نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الألياف الذي يصعب هضمها، بالتالي تؤثر على القولون.

- السكريات والمشروبات

التي تحتوي على نسبة من الكافيين، تعتبر من ضمن الممنوعات على مريض القولون، حتى لا ينتج عنها بعض المخاطر الصحية يفضل بتناولهم باعتدال.

- المكرونة

تحتوي كافة أنواع المكرونة التقليدية والبيتزا على كمية كبيرة من الغلوتين وهو البروتين الموجود بالقمح، والذي يفاقم أعراض القولون العصبي وفق كثير من الدراسات.

- منتجات الألبان

يضاعف اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان مثل الحليب، الزبدة، الأجبان وغيرها، من فرص الإصابة بالإسهال لدى مرضى متلازمة القولون العصبي.

- الفاصوليا

لاحتوائها على كمية وفيرة من البروتين، فإن الفاصوليا تسبب امتلاء البطن بالغازات لدى مرضى القولون العصبي، الأمر الذي يفاقم معاناتهم.