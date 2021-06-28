الدبيبة يشيد بجهود المغرب فى دعم الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الروابط التاريخية بين ليبيا والمغرب أعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات، معربًا عن شكره للمغرب على الجهود المبذولة فى سبيل توحيد مؤسسات الدولة فى ليبيا، ودعم استقرار البلاد سياسيا وأمنيا.





وقال الدبيبة -فى تصريحات صحفية- عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريطة فى الرباط- إن زيارته إلى الرباط هى مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمغرب فى جميع المجالات وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، مشيرا إلى الاتفاق الذى جرى حول اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة الليبية المغربية التى ستنظر فى مسألة التأشيرات بين البلدين والدراسة والإقامة. وأضاف المسؤول الليبى أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التى لم تجتمع منذ عام 2009، داعيًا إلى ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربى من أجل تذليل كافة الصعوبات والتحديات التى تواجه المنطقة. ومن المقرر أن يلتقى رئيس الحكومة الليبية غدًا الاثنين رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى ومسؤولين آخرين.

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