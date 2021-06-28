الدبيبة في زيارة للمغرب من أجل "تعزيز العلاقات الثنائية"

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إنه يسعى إلى "تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية في جميع المجالات وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

ودعا الدبيبة في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة، إلى "ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي ... وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه".

ومن المنتظر أن يلتقي الدبيبة، الاثنين، رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب المغربي ومسؤولين مغاربة آخرين.

من جهته، قال بوريطة إن "المغرب يواكب مجهودات الشعب الليبي والمؤسسات الشعبية الليبية من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة الرامية إلى وضع أسس استقرار دائم بهذا البلد المغاربي".

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد زار المغرب أيضا خلال هذا الأسبوع والتقى بمسؤولين مغاربة.

وقاطع المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا لعدم دعوته في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، وهو ما لم يقبله المغرب، وكان من بين أسباب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا مؤخرا.

وقال بوريطة إن "المغرب لا يحتاج إلى الصور والمؤتمرات، بل إن قوة المملكة تكمن في أن دورها مطلوب من الليبيين أنفسهم".

وكان المغرب قد توسط في الأزمة الليبية، إذ توصل الفرقاء الليبيون في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات.

كما اجتمع الليبيون في بوزنيقة قرب الرباط منذ العام الماضي للاتفاق على المناصب السيادية، وتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت باتفاق الصخيرات.