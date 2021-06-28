اعتقال شخصين حاولا بيع تمثال روماني "نادر جدا"

قالت الشرطة اليونانية، الأحد، إنها ألقت القبض على رجلين (56 عاما) أثناء محاولتهما بيع تمثال نادر يعود للعصر الروماني للآلهة الإغريقية هيكاتي، مقابل أربعين ألف يورو (48 ألف دولار).

وقالت شرطة مدينة تيسالونيكي إنها ألقت القبض أيضا على مزارع (35 عاما) من منطقة بيلا القريبة، والذي يتردد أنه أقر بالعثور على التمثال في مزرعته وأعطاه للرجلين لبيعه.

وجاء في بيان الشرطة أنها علمت بأمر العثور على التمثال، وأن ضابط شرطة متخف تظاهر كمشتر، وبعد شهر من المفاوضات، ألقي القبض على الرجلين وبحوزتهما التمثال يوم الجمعة الماضي، أثناء توجههما لمقابلة المشتري.

وأضافت الشرطة أن مثل تلك التماثيل "شديدة الندرة".

وقال البروفيسور ميكاليس تيفريوس، أستاذ علم الآثار الكلاسيكي في جامعة أرسطو في تيسالونيكي لأسوشيتدبرس: "إن التماثيل التي تم العثور على عدد قليل منها، كانت توضع على قواعد نقشت عليها توجيهات خاصة بالطرق"، مضيفا أن تماثيل هيكاتي كانت توضع أيضا كعلامات حدودية.

وكانت الإلهة هيكاتي في اليونان القديمة تحظى بالتقدير والتبجيل باعتبارها إلهة العالم السفلي، القادرة على فعل الخير والشر في آن واحد.

وكانت هيكاتي مرتبطة أيضا بالسحر والشعوذة والقمر والكائنات الليلية مثل الأشباح، كما كان وجهها يرسم على الأبواب.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون بالإتجار غير المشروع في الآثار أمام قاضٍ يوم الثلاثاء، حسبما أفادت الشرطة.