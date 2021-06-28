مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات فى انفجار بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية عن فيصل الرحمن، المسؤول بإدارة مكافحة الحرائق قوله، إن الانفجار وقع مساء أمس فى مبنى بمنطقة مغبازار فى دكا.

وأشار إلى أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.