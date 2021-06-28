زيادة بنك التنمية الاجتماعية في نصيب الفرد للاستفادة من البرامج التمويلية بالمملكة

زيادة بنك التنمية الاجتماعية في نصيب الفرد للاستفادة من البرامج التمويلية داخل المملكة. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أكبر وأقدم وكذلك أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية. ويرجع ذلك لقيام بنك التسليف بتقديم العديد من الخدمات المميزة والمختلفة للعملاء داخل المملكة. كما إنه يقدم دائما تطور ملحوظ في خدماته المختلفة،وتعتبر من أهم هذه الخدمات هي الخدمات التمويليلة. حيث أنه يقدم خدمات تمويلية ذات عروض مميزة تجعله دائما متميز عن غيره من باقي البنوك داخل المملكة. واليوم سوف نقوم بعرض لكم داخل هذا المقال أخر مفاجأة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لعملائه. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط والمستندات المطلوبة للحصول عليه

زيادة بنك التنمية الاجتماعية لنصيب الفرد

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عن القيام ببعض التعديلات في نصيب الفرد. كما يعتبر هذا التعديل من بين شروط تمويل الأسرة. ويذلك أصبح نصيب الفرد ثلاثة ألاف ريال سعودي بدلاً من ألفين ريال. كما يمكننا ذكر أن الهدف وراء هذا هو تمكين الاسر من الاستفادة في البرامج المختلفة التمويلية. كما قام بنك التنمية الاجتماعية بالتوضيح أن الشرط نصيب الفرد هو ما يمكننا حسابه عن طريق تقسيم دخل رب الأسرة الشهري على عدد الأفراد في الأسرة.

ولزيادة توضيح ذلك قام البنك بعرض مثال على هذا كما يلي:

في حال كان دخل الأسرة الشهري 12 ألف ريالاً وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، فإن نصيب كل واحد منهم 3000 ريال، وبذلك تكون الأسرة مؤهلة للحصول على تمويل الأسرة.

كيفية حساب نصيب الفرد من قرض الأسرة

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد طريقة حساب نصيب الفرد داخل قرض الأسرة. حيث شرح بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم حساب نصيب الفرد داخل القرض عن طريق تقسيم دخل رب الأسرة الشهري على عدد أفراد الأسرة. كما يتم حساب الابن من بين أفراد الأسرة في حالة عدم تخطي عمره ال٢٤ عام ويجب ألا يكن متزوجاً أو موظفا، وكذلك البنت في حالم ما لم تكن متزوجة أو موظفة، ولقد تم توضيح هذا ردًا على سؤال من قبل أحد المواطنين في الحساب الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية على تويتر.