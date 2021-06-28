رابط وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني عبر eapps.ngha.med.sa الشروط وطريقة التسجيل

رابط وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني من أهم الروابط التي يتم البحث عنها، من قبل مئات الآف داخل المملكة من الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل متميزة تحقق حلمه عي دخل مناسب يوفر له حياة كريمة، بعد أن أعلنت إدارة الشئون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن حاجتها لشغل 319 وظيفة، من الشباب حملة الشهادة الثانوية فيما فوق في عدة تخصصات إدارية وفنية، في 10 مدن داخل المملكة العربية السعودية، وحددت الإدارة الشروط العامة للتقديم على الوظائف ورابط التسجيل وكافة التفاصيل الخاصة بالوظائف، والتي سنقدمها لكم داخل المقال فتابعونا.

وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن حاجتها لعدد من الوظائف في عدة تخصصات إدارية وفنية وطبية في 10 مدن سعودية، ” الرياض، جدة، مكة، المدينة المنورة، الدمام، القصيم، حائل، رفحاء، نجران، الأحساء، عرعر” وحددت الوزارة عدة شروط للراغبين في التقديم وهي كما يلي.

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويقيم بصفة دائمة داخل المملكة.

يجب الحصول على مؤهل الثانوية العامة فما فوق ويكون حاصل على نسبة نجاح بتقدير جيد على الأقل.

التقديم على الوظائف الصحية يجب الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

التسجيل على الوظائف الهندية شرط الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.

يجب اجتياز أختبار “step” لبعض الوظائف التي تتطلب ذالك.

ضرورة اجتياز المقابلات الشخصية المقررة من قبل اللجنة المختصة.

الدخول على رابط الشئون الصحية eapps.ngha.med.sa. الدخول على الوظائف الشاغرة والمتاحة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل والخبرات الموجودة. الضغط على تسجيل ثم إرسال الطلب.

شروط التسجيل في وظائف الشئون الصحية الجديدةألية التقديم على الوظائفموعد التقديم على الوظائف بالحرس الوطني

يتم التسجيل في الوظائف المطلوبة بداية من اليوم الأحد 2021/06/27 حتى أكتمال العدد المطلوب للوظائف من قبل اللجنة المختصة.

التخصصات المطلوبة في الوظائف

“وظائف إدارية، وظائف تقنية، وظائف فنية وهندسية، وظائف أطباء، وظائف للأخصائيين والفنيين، وظائف للتمريض، مساعدين إداريين، سائقين، صيادلة، تغذية علاجية، طب طوارئ، تميز طبي، تخصصات الأسنان، أستشاريين”.

وزارة الحرس الوطني السعودي

وزارة الحرس الوطني هي وزارة ضمن الحكومة السعودية، مختصة بالدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، وتضم عد أفرع رئيسية هي ” فرع الشئون الصحية، تقنية المعلومات، الإدارة العامة للأفواج، إدارة العالقات العامة والمراسم، إدارة الإرشاد والتوجيه، إدارة مكافحة المخدرات، وحدت الإمداد والتموين، وكالة الشئون الفنية، وكليات الملك خالد، والملك عبد الله”.