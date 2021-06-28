“عاجل” طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط لعام 2021

إليكم طريقة التسجيل الخاصة في فضاء أولياء التلاميذ الخاضع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث قامت الوزارة بتفعيل هذا النظام ليساعد أولياء أمور الطلاب على معرفة النتائج الخاصة بأبنائهم في جميع المراحل التعليمية المختلفة والتي تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021 حيث بدأ التسجيل من يوم الخميس الماضي الموافق 8 لشهر مارس لعام 2011، ولذلك نجد أن الكثير من المواطنين الجزائريين يبحثون وبشكل مستمر على طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021، ولاختصار الوقت والجهد على زوارنا من دولة الجزائر سوف نعرض عليكم اليوم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة تسجيل فضاء أولياء التلاميذ لعام 2021.

سوف نفهم ونوضح لجميع الآباء لكي يتمكنوا من متابعة نتائج الطلاب بسهولة من خلال التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط، حيث جاء ذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رابط فضاء أولياء التلاميذ لكي تبدأ مرحلة التسجيل الخاصة بأولياء الأمور في الموقع حتي يرى أولياء الأمور متوسط ​​الدرجة للفصل الدراسي الأول لعام 2021 في جميع مراحل الدارسة الخاصة بأبنائهم، حيث هناك العديد من الآباء يرغبون في معرفة طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط المخصصة لمراقبة درجات الطلاب في الفصل الأول في عام 2021، ومن خلال نظام معلوماتي ثروة الجديد tharwa education gov dz يمكن لأولياء الطلاب معرفة نتائج أبنائهم للعام الدراسي 2021 بسهولة.

طرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رابط التسجيل الخاص في فضاء أولياء التلاميذ حتي يتمكن كل أولياء الأمور من متابعة الدرجات الخاصة بالطلاب وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية وهو tharwa.education.gov.dz ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل جديد. ستظهر قائمة جديدة لكي يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بولي الأمر مثل: المعلومات الخاصة بالولي مثل كتابة المعلومات الشخصية للولي. سيتم سينتقل الموقع بعد ذلك إلى الصفحة الرئيسية ليتم النقر على أيقونة الأبناء المتمدرسين. ثم يتم الضغط على تسجيل جديد ليتم استخراج وطباعة الاستمارة الخاصة بتسجيل فضاء أولياء التلاميذ من الموقع نفسه بعد الانتهاء من التسجيل. يقوم ولي أمر الطالب بالذهاب إلى مؤسسة التمدرس للطلاب ثم يقوم تقديم هذه الاستمارة بعد التوقيع عليها من قبل مدير المؤسسة. أخيرا سيتمكن ولي الأمر من تفعيل حسابه بالموقع ليكون جاهز للدخول على فضاء أولياء التلاميذ باستخدام البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور.

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 خلال الأيام القادمة، والجدير بالذكر أن معظم لجان التصحيح قاربت على الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الاختبار وبعد مراجعتها سوف تتم اعتمادها من قبل وزارة التربية الوطنية، وسوف ترفع نتائج البيام 2021 بالتدريج لجميع التلاميذ في كل ولايات الجزائر، حيث يستطيعون التلاميذ معرفة عن نتائج البيام 2021 الخاصة بهم عن طريق كتابة رقم التسجيل في موقع فضاء التلاميذ أو أو عن طريق رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات وهو bem.onec.dz .