بينها دولة عربية.. روسيا تستأنف حركة الطيران مع 8 دول

جدة - نرمين السيد - وسمحت السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية بدءا من اليوم الإثنين، مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية فى هذه الدول.

وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا فى كل اتجاه.

وبلغ بالتالى عدد الدول التى استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا.