مقتل 3 وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار بحافلة صغيرة فى شيكاغو

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون أمريكيون، أمس الأحد، مصرع 3 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، ونقل 3 آخرين إلى المستشفى، جراء اصطدام قطار بحافلة صغيرة فى شرق مدينة شيكاغو الأمريكية فى مطلع الأسبوع.





وحسبما ذكرت "رويترز"، تراوحت أعمار الجرحى بين 7 سنوات و10 سنوات، ونقلوا إلى المستشفى فى حالة حرجة. وقالت محطة "دبليو.جى.إن نيوز" التلفزيونية، إن تحقيقًا أوليًا أظهر تجاهل سائق الحافلة الصغيرة لإشارات القطار أثناء اقترابه، وما زال تحقيق كامل يجرى لمعرفة أسباب الحادث.

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