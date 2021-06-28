رئيس أولمبياد طوكيو: تفادى كورونا بين الرياضيين غير ممكن

جدة - نرمين السيد - أكد ياسوهيرو ياماشيتا، رئيس أولمبياد طوكيو، إنه من غير الممكن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين المشاركين فى الأولمبياد، ولذلك هناك حاجة إلى وضع ضوابط على الحدود للحد من انتشار المرض.





وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم، أن وضع قيود مثل فرض الحجر الصحى على بعثات دول مثل الهند "ضرورى". جدير بالذكر أنه قبل أقل من شهر على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، تصل تباعا المزيد من البعثات الأولمبية إلى اليابان، حيث جاءت نتيجة فحص اثنين من أعضاء البعثة الأوغندية إيجابية لفيروس كورونا.

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