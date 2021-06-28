عاجل.. العراق: إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة بمحافظة ديالى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها عبر "تويتر"، قالت خلية الإعلام الأمنى، إنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان، أن الأبراج "كانت معده للتفجير من قبل عصابات داعش الإرهابية، حيث تم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها".