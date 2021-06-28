جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية فى البحرين، أن إيران تشكل المصدر الرئيسى لتهريب المخدرات إلى البحرين، على مدار 15 عاماً الأخيرة، محذرًا من أن طهران مازالت مستمرة فى هذا النهج.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تشير الإحصائيات الرسمية فى هذا الشأن، إلى أن كمية المضبوطات فى قضايا تهريب المواد المخدرة، والتى مصدرها إيران، خلال الفترة من 2007 وحتى 2021، تجاوزت حوالى 3 أطنان 72 كيلو جرامًا من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، بينها الكبتاجون والأفيون وأبرزها الحشيش والشبو. وفى تصريح له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، أوضح أن عمليات القبض على شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، عبر المياه الاقليمية بالتنسيق مع أشخاص موجودين فى إيران، شملت 52 من المتورطين بارتكاب هذه الجرائم، فى الوقت الذى تم فيه انتشال المواد المخدرة فى معظم القضايا من قاع البحر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين: إيران المصدر الرئيسى لتهريب المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.