Link كشف نقاط نتائج فضاء أولياء التلاميذ 2021 برقم التسجيل المباشر tharwa.education.gov.dz الفصل الدراسي الثاني

تصدر رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz محركات البحث في الجزائر على مدار الأيام الماضي من أجل كشف نتائج فضاء أولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021 برقم التسجيل المباشر لاستدعاء كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني، لاستظهار نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية البكالوريا، حسبما أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بالتزامن مع انتهاء اختبارات شهادة التعليم المتوسط 2021 الترم الثاني واقتراب نهاية اختبارات شهادة الثانوية العامة البكالوريا 2021 الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

يأتي تزايد معدلات البحث عن موقع فضاء أولياء التلاميذ من قبل طلاب وطالبات الجزائر وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية من أجل الاطمئنان على كشف نقاط نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 واستظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط 2021 بالتزامن مع تداول أنباء عن انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات وبدء رصد الدرجات النهائية تمهيدَا لاعتماد النتائج من قبل وزير التربية الوطنية ونشرها عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

وأدى طلاب وطالبات شهادة التعليم الابتدائي 2021وطلاب شهادة التعليم المتوسط 2021امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدورة الأولى وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب.

وشددت الوزارة على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال أداء الاختبارات وتقليل الكثافة داخل لجان الامتحانات في المدارس، بالإضافة إلى الكشف الحراري على الطلاب قبيل بدء الاختبارات ودخول مقار الامتحانات.

دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

ويرصد لكم موقع ثقفني رابط تسجيل دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz وخطوات التسجيل والحصول على كشف نقاط نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 لشهادة التعليم المتوسط 2021 السانكيام والبيام 2021، من خلال الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz.

اختيار أيقونة تسجيل حساب جديد

إدخال البيانات المطلوبة والمتمثلة في اسم المستخدم ورقم الهاتف والرقم المدني ثم تعيين كلمه السر

وبعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم المرور ثم الاستعلام عن كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي أو المتوسط 2021 الراغب في الاستعلام عنها.

وأكد وزير التربية الوطنية الجزائرية أن عملية تصحيح دفاتر امتحانات الطلاب جرت دون وقوع أي مشاكل أو أزمة.

وأوضح نذير خنسوس، أن الوزارة تشدد على تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بين المصححين للامتحانات والمسابقات، من تطبيق التباعد الاجتماعي والكشف الحراري المستمر على الجميع.