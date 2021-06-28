هنا رابط الاستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي 1442.. طريقة الاستعلام بالخطوات برقم الهوية عبر قياس وتوكلنا

ننشر لكم عبر موقعنا، رابط الاستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية العامة في السعودية، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن طريقة الحصول على نتيجة الاختبار التحصيلي، وقد وفر مركز قياس وهيئة التعليم والتدريب رابط إلكتروني يمكن للطلاب من خلاله التعرف على النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي، ويمكن للطالب بعد الدخول للموقع ادخال رقم الهوية أو عن طريق السجل المدني، كما يستطيع الطلاب الاطلاع على النتائج من خلال تطبيق توكلنا، وفي السطور التالية نستعرض لكم كافة الخطوات اللازمة لمعرفة النتائج.

موعد الاعلان عن نتائج التحصيلي 1442

نشرت الصفحة الرسمية لقياس عبر موقع تويتر، كشفت فيه عن المواعيد المقررة للاستعلام عن نتيجة الاختبار التحصيلي 1442، ويمكن للطلاب وطالبات الثانوية العامة معرفة نتائج الاختبار التحصيلي الفترة الأولى في تاريخ 17/6/2021 الذي يوافق 7 ذو القعدة 1442، فيما أعلنت عن موعد نتيجة الاختبار التحصيلي الفترة الثانية حيث من المقرر ظهورها بتاريخ 1/7/2021 الذي يوافق 21 ذو القعدة 1442، ويسعى العديد من الطلبة إلى معرفة الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتيجة حال ظهورها.

أولا تسجيل الدخول إلى رابط موقع قياس الرسمي للاستعلام عن النتيجة من هنا . ثانيا قم بتسجيل الدخول إلى الملف الخاص بك. ثالثا اضغط على تحديد النتائج. رابعا قم باختيار نوع الاختبار. خامسا الضغط على أيقونة بحث.

طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442نتائج الاختبار التحصيلي 1442 عبر تطبيق توكلنا

يستطيع الطلاب الاطلاع والتعرف على نتيجة الاختبار التحصيلي للفترة الأولى والفترة الثانية من خلال تطبيق توكلنا، الذي تم توفير على كافة الهواتف الذكية، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول إلى التطبيق ومن ثم ادخال البيانات المطلوبة لتظهر لك النتيجة فور الاعلان عنها، وبذلك نكون قد ذكرنا لكم كيفية معرفة النتيجة عبر موقع قياس وعبر تطبيق توكلنا، وفي حالة لديكم أي سؤال يرجى ترك تعليق.