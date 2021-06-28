بعد محطة صلاح الدين.. إحباط تفجير برجين كهرباء بالعراق

نجحت الاستخبارات العراقية، الاثنين، في إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى خططت لها تنظيم داعش الإرهابي.
وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل عصابات داعش الإرهابية.
وبعد الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة، تم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها، وهو ما نجح في عمله، لتعلن الداخلية العراقية نجاح العملية.
وكان تنظيم داعش، قد أعلن ليلة الاثنين، مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء في إحدى محافظات العراق، الأحد.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية في صفحتها على فيسبوك إن "محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".
ويعاني ملايين السكان في العراق منذ سنوات من الانقطاع المستمر في التيار الكهرباء، وتزيد هذه المعاناة في فصل الصيف حيث تشتد درجات الحرارة.
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