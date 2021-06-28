إيران: لم نتخذ قرارا بشأن تمديد اتفاق التفتيش مع الوكالة الذرية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تسير فى طريق خاطئ وتزعزع أمن المنطقة، مشددة على أن إثارة التوترات فى المنطقة ليست من مصلحة أمريكا.

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