نتائج شهادة التعليم الابتدائي onec.dz “السانكيام” الفصل الثاني 2021 برقم التسجيل

نتائج شهادة التعليم الابتدائي، بعد طول انتظار من الطلاب وأولياء أمورهم، أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد ظهور نتائج التعليم الابتدائي، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ودعت الوزارة جميع المهتمين بالدخول فوراً على الرابط المخصص لإعلان النتائج حتى يتمكنوا من الاطلاع على معدلات التلاميذ، وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بنتائج شهادة التعليم الابتدائي خلال السطور القادمة.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي

أعلن وزير التربية عبد الحكيم بالعابد بدولة الجزائر عن اعتماد نتائج شهادة التعليم الابتدائي رسمياً، وعليه فقد نشر موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية بيانا بتأكيد ظهور نتائج الطلاب عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك لكافة المؤسسات التربوية بالولايات الجزائرية الذي يبلغ عددهم 48 ولاية.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي

أكدت وزارة التربية الوطنية أنها قامت بتفعيل رابط موقع الديوان لوطني ليتمكن اطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي، كما اعلنت الوزارة في وقت سابق أنه سوف يتم اطلاق موقع فضاء أولياء التلاميذ، ليتمكن كذلك المواطنين من استخدامه في الاطلاع على النتائج، وكان ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل احفاظ على حياة أبناءها من خطر الاثابة بفيروس كورونا المستجد، فسعت لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين بشكل الكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021

منذ أن تم الاعلان عن ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي، وتتوالى عمليات البحث عن الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-