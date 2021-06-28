روسيا تستأنف رحلاتها إلى أمريكا وإيطاليا ودول أخرى

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، ستكون هناك 4 رحلات أسبوعية بين موسكو وبروكسل، كما هو الحال مع روما وميلانو، أما إلى واشنطن ونيويورك فستكون هناك رحلتان أسبوعيتان، ستنطلق جميعها من العاصمة الروسية، بحسب مركز عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى روسيا.
كما ستزيد روسيا من وتيرة الرحلات الجوية المنتظمة إلى النمسا وأرمينيا وأذربيجان واليونان وكرواتيا وقطر وفنلندا وسويسرا، التى كانت روسيا قد استأنفت الرحلات الجوية معها فى وقت سابق.
وكانت السلطات الجوية الروسية علقت حركة الطيران الدولى فى مارس 2020، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد؛ وحتى الآن استأنفت الرحلات الجوية مع حوالى 50 دولة.
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