عاجل.. استقالة رئيس وزراء السويد

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى، تم اختياره لولاية ثانية فى 18 يناير 2019، حتى بعد الإطاحة به بعد الانتخابات العامة فى 9 سبتمبر 2018.

وحجب البرلمان السويدى الثقة عن حكومة لوفين قبل أسبوع، ليكون بذلك أول رئيس وزراء يطيح به البرلمان، بعد فشل جهود حكومته للتوسط فى صفقة لاستعادة دعم أحزاب اليسار.