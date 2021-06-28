ألمانيا: إصابة شخصين فى هجوم طعن بمدينة إرفورت

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير محلية، قالت الشرطة الألمانية، إن المهاجم فر بعد ذلك، لافتة إلى أن الضحيتين عمرهما 45 و68 عامًا.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من تقديم أى معلومات حول خطورة الإصابات، مضيفة أنه تم نقل الضحيتين إلى المستشفى.

فيما تواصل السلطات الألمانية البحث عن منفذ الهجوم الذى لاذ بالفرار، بدعم من مروحية تابعة للشرطة.