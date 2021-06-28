أيفون 13 مزايا ومواصفات جوال Iphone 13 الجديد سعره وموعد نزوله رسميا

هاتف أيفون 13 الإصدار المنتظر بألوان ومواصفات أكثر من رائعة تسريبات بسعر Iphone 13 الجديد، أعلنت شركة أبل منذ عدة شهور على إنها تستعد حاليا في طرح هاتف أيفون 13 الجديد بأكثر من إصدار، فكانت الشركة طرحت أخر إصدارتها جوال Iphone 12 pro Max، وجاء بالكثير من المزايا وكاميرا رباعية وشاشة كبيرة وغيرها من مواصفات جعلت الهاتف يتربع على عرش الهواتف الأخرى، واليوم ينتظر بلهفة الكثيرين لمعرفة مزايا ومواصفات أبل أيفون 13 الجديد المصنع شاشاته من شركة سامسونج المعروفة بدقة الصنع للشاشات، وأول تسريات مواقع بأنه من متوقع إصدار هاتف في شهر أيلول القادم سبتمبر، وصرح المحلل مينج تشي كو على أن شركة أبل تعزم طرح جوال أيفوم 13، وايفون 13 ميني، ايفون 13 برو، وايفون 13 برو ماكس، مثل إصداراتها سابقة في هواتف أيفون 12 برو.

أيفون 13 مواصفات وأسعار Iphone 13 الجديد

هاتف أبل أيفون 13، وفق تسريبات بأن الشركة سوف تطرح الهاتف بأكثر من لون، بداية من الفضي الجرافيتي، الأسود الرمادي مع درجات من لون الؤلؤ، اللون الذهبي، اللون الفضي الصريح، البرتقالي، وكانت بعض أقاويل بأنه سيتوفر الهاتف باللون الروز أيضا ولكنها ليست مؤكدة.

يأتي وزن الهاتف حوالي 226 جرام يعتبر خفيف الوزن نوعا ما. الكاميرا الأمامية لهاتف أيفون 13 تعمل بدقة 12 ميجا بكسل. كاميرا خلفية رباعية عالية الدقة الأولى تأتي بنحو 12 ميجا بكسل، الكاميرا ثانية 12 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية الثانية من تلي فوتو وكاميرا بحجم 63 ميجا بكسل. الشكل الخارجي للهاتف صنعته الشركة من نوعية زجاج كورنينج جوريلا المصنوع من الفولاذ المقوى. ميزة صمود الهاتف تحت الماء بعمق 6 متر ويظل لمدة نصف ساعة تحت الماء. يعمل هاتف أيفون 13 بمعالج رسومي بخاصية GPU رباعي نواة. يأتي الهاتف Iphone 13، بنظام تشغيل 8 جيجا راما.

يوجد في الهاتف أيفون 13 معالج سداسي النواة بدقة تصنيع 5 ناناو متر، معالج نوعية Apple A14 Bionic.

وأما عن ذاكرة داخلية لهاتف Iphona 13، سوف تصل إلى 1 تيرابيت من أكبر الذاكرات في الهواتف حول العالم.

هاتف أبل أيفون 13 يعمل بشريحة أتصال واحدة (Nano SIM) أو (eSIM)، ويوجد نوعيات أخرى بها 2 شريحة اتصال.

كما يتم تشغيل جميع شبكات الاتصال للهاتف من الجيل الثاني وتصل حتى الجيل الخامس.

مزايا هاتف أبل أيفون 13مزايا نظام تشغيل Iphone 13سعر هاتف أيفون 13 Iphone 13 pro

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف أيفون 13 جديد، وفق ما تم نشره في عدد من مواقع بأن وصل السعر إلى 1099 دولار، ويمكن أن ينخفض السعر أو يزيد على حسب الدولة التي يباع بها.