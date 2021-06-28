روسيا تختبر إطلاق صاروخ باليستى بنجاح

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر بالصناعات الدفاعية الروسية، اليوم الإثنين، اختبار إطلاق أحدث صاروخ باليستى عابر للقارات بنجاح، والذى طوره معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية التابع لشركة الفضاء الحكومية "روسكوسموس".





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، قال المصدر إن "منتصف يونيو شهد اختبار إطلاق أحدث صاروخ باليستى بنجاح، طوره معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية من قاعدة بليسيتسك الفضائية". جاء ذلك بعد تقارير أفادت بأن معهد موسكو بدأ تطوير تعديلات معقدة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فى إطار جهود تحديث الأسلحة الاستراتيجية الروسية. كما أشارت الوكالة الروسية إلى أنه لم يصدر بعد تعليق رسمى من معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية.

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