بلينكن: 10 آلاف داعشى محتجزين فى سوريا ونطالب دولهم بإعادتهم وتأهيلهم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن 10 آلاف مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابى لا يزالون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، مطالبًا الدول التى انضم مواطنيها إلى داعش بإعادة توطينهم وتأهيلهم.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الأمريكى خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش، والذى تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين. ويشارك فى الاجتماع 83 وزيرًا ووفد من الدول الأعضاء فى التحالف، إضافة إلى وزراء خارجية دول عربية. ويبحث الاجتماع جهود القضاء على بقايا التنظيم فى العراق وسوريا ووقفَ تمدده فى إفريقيا. كما يعقد لقاء وزارى مصغر بشأن سوريا سيعقب اجتماع التحالف.

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