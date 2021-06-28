قسد تدعو لإعادة الآلاف من أسر داعش إلى بلدانهم

جدة - نرمين السيد - بعث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدى، خطابًا إلى اجتماع التحالف الدولى ضد داعش، المنعقد اليوم الإثنين فى العاصمة الإيطالية روما، يدعو فيه إلى إعادة عناصر داعش المحتجزين فى شمال سوريا إلى بلدانهم الأصلية.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال عبدى: "سيجتمع التحالف الدولى ضد داعش غدًا لمناقشة هزيمة دائمة لداعش، لضمان تحقيق النصر المستدام، يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال وعناصر داعش لا يزالون فى مخيمات ومراكز الاحتجاز فى شمال وشرق سوريا". ودعا عبدى التحالف الدولى إلى المساعدة فى إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ودعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، وكذلك دعم الاستقرار والانتعاش الاقتصادى فى المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف". وتشهد العاصمة الإيطالية، روما، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول الذى تعقده مجموعة السبعة الكبار بشأن الملف السورى، وعلى هامشه سيعقد مؤتمر التحالف الدولى لمحاربة داعش، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره الإيطالى ونظرائهما فى مجموعة السبع الكبار.

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