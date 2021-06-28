اختتام مناورات القوات السعودية - الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اختتمت مناورات التمرين العسكرى المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكى، بالمنطقة الشمالية الغربية فى المملكة، وذلك بعد أسبوعين من انطلاقها. وبحسب الوكالة، جاء تمرين "مخالب الصقر" فى إطار التمارين المشتركة التى تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

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