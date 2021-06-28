جدة - نرمين السيد - وكان العدد الإجمالى للإصابات فى تونس، قد ارتفع إلى 403.493 حالة. وتقول السلطات الصحية، إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا فى الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى، واصفة الموقف بأنه "كارثى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تسجل 18 إصابة بالمتحور الهندى وأخرى بالسلالة النيجيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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