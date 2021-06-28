المستشارة الألمانية ترفض إغلاق الحدود مجددًا

جدة - نرمين السيد - وقالت ميركل خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الجمعية البرلمانية الفرنسية - الألمانية، اليوم الإثنين، إن "هذه الإجراءات فى موجة كورونا الأولى كانت شيئًا صعبًا للغاية، وربما كان لا مفر من هذا الوضع فى ذلك الحين، لكننى أوافق على أن شيئاً كهذا لا ينبغى أن يحدث مرة أخرى".
وفى المقابل، أوضحت المستشارة الألمانية أن هذا يتطلب أيضاً تنسيقًا وثيقًا للغاية، قائلة: "أعتقد أننا تعلمنا من ذلك درسنا".
وشاركت ميركل ورئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، فى جلسة استماع فى الجمعية البرلمانية الفرنسية - الألمانية، التى تأسست عام 2019، وتضم 50 عضوا من البرلمان الألمانى، البرلمان الفرنسى.
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