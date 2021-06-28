الان نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر مسار متمدرس

نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 في المغرب، ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الآن موعد الاعلان عن النتائج حيث أنه من المقرر أن يتم الاعلان على النتائج في خلال أيام قليلة عبر موقع مسار متمدرس الخاص بالتلاميذ، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 في المغرب

من المنتظر أن يتم الاعلان عن ظهور نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 في المغرب، على أن تقوم كل جهة بتحديد التاريخ الخاص بها للإعلان عن النتائج، وتجدر الاشارة إلى أنه تم الافصاح من عدة جهات عن الانتهاء فعلياً من عمليات تصحيح أوراق الامتحان وعليه تستعد الآن تلك الجهات للكشف عن معدلات الطلاب لهذا العام، ويذكر أنه أدى الطلاب امتحاناتهم في ظل تطبيق أقصى قدر من الاجراءات الاحترازية التي تضمن حمايتهم من الإصابة بالفيروس، واستكمالاً لمجهودات الوزارة فقد قامت بتفعيل رابط موقع مسار متمدرس لإعلان النتائج مت خلاله، ليتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم من المنزل دون النزول إلى المدارس

الاستعلام عن نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 في المغرب

يمكن لجميع التلاميذ وأولياء الأمور الآن الاطلاع على نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 في المغرب، وذلك من خلال خدمة مسار متمدرس، التي توفرها وزارة التربية الوطنية، وسنعرض لكم الان الخطوات التي يجب اتباعها للتعرف على النتائج.

يتم الدخول اولا الى موقع مسار متمدرس خلال شبكة الانترنت.

خلال شبكة الانترنت. بعد الدخول على الموقع، قم بالضغط على الفضاء الخاص بالتلاميذ.

من ثم سيطلب منك تعين كلمة سر جديدة.

قم بالضغط على خدمات مسار، من ثم اختار تفاصيل النتيجة وأدخل بيانات الطالب، عندها ستظهر لك صفحة بها بيان النقاط كاملة.

ومن الجدير بالذكر أنه طمئنا الجهات التي انتهت من تصحيح أوراق الامتحانات اطلاب التابعين لها بخصوص درجاتهم، وأكدت أن الدرجات جاءت مرتفعة ومبشرة.

مؤخرا ارتفعت عمليات البحث بشكل ملحوظ من قبل الطلاب في المغرب عن رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج السنة الثالثة اعدادي 2021 في المغرب من خلال موقع مسار متمدري، حيث يسهل لجميع الطلاب الحصول علي نتائجهم بكل سهولة عن طريق الدخول الي الموقع الخاص بالنتائج والقيام باتباع جميع البيانات التي تم الاعلان عنها والتي قدمناها لكم في الفقرات السابقة من خلال هذا الموضوع.