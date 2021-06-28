الاردن : عائلة المتوفى بمركز التطعيم تصدر بيانا - نص البيان

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دوت الخليج :- طلبت عائلة ال بشق من خلال اعلان منشور من افراد العائلة عدم الادلاء باي تصريحات بشان وفاة ابنهم المهندس عبدالله احمد مسلم والذي توفي بعد تلقيه الجرعة الثانية من مطعوم كورونا في احد المراكز بعمان .
واكد الاعلان بانه لم يصدر عن العائلة اي تصريح بشان الحادثة .
واستغربت عائلة ال بشق تصريح وزير الصحة الذي قال ان المطعوم ليس له علاقة بالوفاة قبل انتهاء التحقيقات الرسمية حول الحادثة .
تاليا صورة عن اعلان ال بشق بخصوص الحادثة :
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