بوتين يشيد بعلاقة بلاده مع الصين: نموذج يحتذى به

جدة - نرمين السيد - وخلال لقاء أجراه مع الرئيس الصينى شى جين بينج، عبر نظام الفيديو كونفرنس، أشار بوتين إلى أهمية معاهدة الصداقة بين موسكو وبكين، موضحا أن التزام البلدين ببنود هذه المعاهدة نصا وروحا أمكنهما من "الوصول بالعلاقات الروسية الصينية إلى المستوى غير المسبوق، ما جعلها نموذجا يحتذى به فى الشراكة بين الدول فى القرن الحادى والعشرين".
وقال بوتين، إن البلدين نجحا فى إحداث آلية متعددة المستويات للتنسيق بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الآلية، التى لا نظير لها فى العالم، تتضمن اتصالات منتظمة بين زعيمى الدولتين ولقاءات بين رئيسى الوزراء الروسى والصيني، وخمس لجان حكومية على مستوى نائبى رئيسى الوزراء، وصيغ الحوار بين برلمانى البلدين وتجمعاتهما الإقليمية.
وأضاف الرئيس الروسى أن هذه الآلية تسمح للطرفين بمعالجة جميع المشكلات، معالجة فعالة، وبوضع خطط للعمل المشترك.
وأكد بوتين، أن نمو التبادل التجارى بين البلدين تجاوز نسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وأن هناك توقعات بتسجيل أرقام قياسية جديدة فى هذا المجال قبل انتهاء السنة.
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