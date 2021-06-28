الجامعات المعترف بها في الكويت 2021 وشروط القبول للالتحاق بتلك الجامعات

الجامعات المعترف بها في الكويت هي الجامعات التي يزداد عليها مؤشرات البحث في الفترة الحالية تزامناً مع إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم أمس الأحد الموافق 27 من يونيو 2021، ويهتم الطلبة أولياء الأمور من معرفة تلك الجامعات حتي يتمكن الطلاب من دراسة بها واستكمال دراستهم خارج البلاد في المرحلة الجامعية أو الدراسة في مرجلة ما بعد الجامعة كالدراسات العليا والماجستير و الدكتوراه، وتحرص حكومة دولة الكويت علي الاهتمام بمراحل التعليم المختلفة وخاصةً مرحلة التعليم الجامعي، حيث تم توفير العديد من الكليات والجامعات المختلفة حول العالم والتي تعتمدها بشكل رسمي حتي يتم تحقيق منظومة دراسية متميزة، كما تحرص وزارة التعليم العالي علي زيادة فاعلية تطوير الإفراد وزيادة مستوي الوعي العلمي و الثقافي لدي الطلاب، مما يساهم في تطور المجتمع بشكل كبير.

الجامعات المعترف بها في الكويت 2021

بعد الإعلان عن نتيجة الامتحانات في الكويت، اصبح مؤشرات البحث عن الجامعات التي توجد بالكويت مثل كلية التربية الأساسية مغيرها من الكليات أمراً حتمياً، كما يوجد العديد من الجامعات الأخري والمعترف بها في الكويت والتي يتمكن الطلاب من استكمال الدراسة خارج البلاد سواء جامعات خاصة أو حكومية وهي كالتالي:

كلية الكويت الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا.,

جامعة مدينة صباح السالم.

جامعة الشرق الوسط الأمريكية.

الجامعة العربية المفتوحة.

كلية ماسترخت.

جامعة الخليج الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا.

كلية الكونجيون.

جامعة جابر الأحمد.

كلية القانون الكويتية.

الكويت التقنية.

كلية التكنولوجيا والطيران.

الجامعات المعتمدة في الولايات المتحدة

بعد أن تم التعرف علي الجامعات المعترف بها في الكويت، فقد قامت وزارة التعلم العالي في الكويت، باعتماد بعض الجامعات خارجها في” القاهرة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية” وغيرها من الدول ، فيما يلي سوف نتعرف علي أهم الجامعات المعترف بها في الولايات المتحدة وهي كالتالي:

جامعة وليكس.

الدخول في جامعة جنوب شرق نوفا.

جامعة جورج مايسون.

الالتحاق بجامعة فلوريدا الدوية.

جامعة براينت.

إلينوي.

حصول الطالب علي الثانوية العامة علي ألا تزيد مدة حصوله علي الشهادة لأكثر من عامين.

أن يكون الطالب حاصلاُ علي نسبة 70% فأكثر في القسم العلمي، و78% في القسم الأدبي.

كل قسم في الكلية له بعض الشروط علي الراغب في الالتحاق بقسم معين اجتياز تلك الشروط.

شروط الالتحاق بالجامعات المعتمدة