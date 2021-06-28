مقتل 30 شخصا فى هجوم لحركة الشباب وسط الصومال

مقتل 30 شخصا فى هجوم لحركة الشباب وسط الصومالقُتل 30 شخصا على الأقل فى هجوم شنته حركة الشباب الصومالية أمس الأحد، على بلدة فى ولاية جالمودوج وسط البلاد، ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الحكومية (صونا)، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني قوله: إن المسلحون استخدموا سيارات مفخخة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة "ويسيل" في "جالمودوج" بوسط الصومال، مما أدى إلى اندلاع قتال مع القوات الحكومية والسكان المحليين المسلحين.

وهاجم المسلحون القاعدة بسيارتين مفخختين، وتبع ذلك قتال عنيف استمر أكثر من ساعة. وألحقت السيارات المفخخة أضرارا بآليات عسكرية، وقتل في الهجوم 30 شخصا، بينهم 17 جنديا و13 مدنيا.

ونددت الحكومة الصومالية بالهجوم وقالت إن 41 من مقاتلي حركة الشباب قتلوا في الهجوم حيث طارد الجيش المهاجمين.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعدام السلطات الصومالية لـ21 من أفراد حركة الشباب.

(وكالات)

