بلينكن: ضرباتنا فى العراق وسوريا رسالة مهمة وقوية لإيران

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن الضربة الجوية الأخيرة على مواقع فى العراق وسوريا "رسالة ردع للمليشيات المدعومة من إيران وردا على هجماتهم ضد الأمريكيين".





وأضاف بلينكن، اتخذنا إجراء ضروريا ومدروسا بالضربات الجوية فى العراق بهدف الحد من خطر التصعيد، مؤكدا أن الضربات الجوية تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت قصف منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران، فى موقعين داخل سوريا وآخر فى العراق.

وأوضحت الوزارة، أن القصف يأتى ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها ميليشيات إيران على أفراد ومنشآت أمريكية فى العراق، مؤكدة على أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، واضح فى أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين.

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