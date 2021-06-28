اللواء الفحام لـ«دوت الخليج»: قمة بغداد إحياء للتكاتف والعمل العربى المشترك

جدة - نرمين السيد - قال اللواء دكتور محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية السابق، وأستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة، إن دور القيادة السياسية لمصر لم يقتصر على إعادة الأمن والاستقرار والتنمية بعد مرحلة صعبة مرت بها الدولة فى أعقاب يناير 2011، بل إن تدعيم العلاقات المصرية مع جميع دول العالم، والدول العربية بصفة خاصة، أحد المحاور الرئيسية لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وفى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أوضح اللواء الفحام، أن لقاء اليوم هو الثالث الذى جمع قيادات مصر والعراق والأردن، فى إطار العمل على تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء بين الدول الثلاث لتحقيق شراكة استراتيجية بينهم، لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة العربية، وذلك لوضع نهاية لحالة التشتت التى مر بها الوطن العربى، فيما سمي بأحداث الربيع العربى والفوضى الخلاقة.

وأكد المحلل السياسى والعسكرى على أن قمة اليوم تضع حجر الأساس لبناء تكامل عربى وتحالف قوى، متمنيًا أن يستمر ويتسع أكثر فأكثر، قائلاً إنه إذا نظرنا إلى أهم الموضوعات التى تناولتها تلك القمة، سنجد أن جميعها تتعلق بالقضايا المشتركة بين أطرافها، وأهمها التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، وتأييد مصر للحقوق المائية للعراق والأردن، وتأييد كلتا الدولتين للموقف المصرى فى قضية سد النهضة.

وتابع اللواء الفحام، أن ذلك التحالف المهم يأتى من أجل الحفاظ على الأمن القومى العربى من التدخلات الأجنبية، ضمن الأجندة التى ناقشتها القمة، إضافة إلى القضية الفلسطينية والليبية والسورية.

واعتبر أن قمة بغداد هي بمثابة إعلان عن ميلاد شراكة استراتيجية بين مصر والعراق والأردن، وقد تكون نموذجًا لتحقيق التكامل العربى والتنمية المستدامة، متوقعًا أن ينضم لهذا الكيان الجديد عدد من الدول العربية الأخرى، فى مقدمتها سوريا.

واختتم المحلل العسكرى تصريحاته لـ"دوت الخليج"، مؤكدًا على أن قمة بغداد تأتى كإحياء لفكرة العمل العربى المشترك والتكاتف العربى فى مواجهة تهديدات وأطماع غير مسبوقة يتعرض لها الوطن العربى.