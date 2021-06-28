ميشال عون: أزمة الوقود فى لبنان مفتعلة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن أزمة الوقود فى بلاده مفتعلة وستتراجع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مطالبا باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة فى تخفيف حدة الأزمة.





كما طلب الرئيس اللبنانى مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية فى منع تخزين المحروقات وإتاحتها للمواطنين، والتشدد فى تطبيق القوانين مع المخالفين، إلى حين تخفيف الأزمة. وكانت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، قد أعلنت صباح اليوم، عددا من الإجراءات المشددة والضوابط لبيع وتصريف مخزون المشتقات البترولية الحالى المتوفر فى السوق المحلي، وذلك على أساس سعر الصرف الرسمى المدعوم 1514 ليرة للدولار الواحد، كخطوة احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن اللبنانى عبر حجب المخزون لبيعه بالأسعار الجديدة بعد تغيير سعر الصرف فى استيراد البترول ليكون على 3900 ليرة للدولار بدلا من 1514، وهو ما سينتج عنه زيادة كبيرة فى سعر الوقود.

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