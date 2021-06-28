“نتائج الشعبة العلمية والأدبية” نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالرقم المدني عبر المربع الاليكتروني

نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت، يترقب الآلاف من الطلاب وذويهم لمعرفة موعد اعلان نتائج طلاب الكويت للفصل الدراس الثاني، والتي من المقرر رفعها عبر رابط المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب الذي يعتبر الموقع الإلكتروني الموحد الذي اطلقته وزارة التربية والتعليم للاستعلام من خلاله عن نتائج الثانوية العامة في الكويت، ونحن من هذا المنطلق سنقوم بسرد عليكم خطوات استخراج النتائج فتابعوا معا.

نتائج الثانوية العامة 2020-2021 الكويت

ومن جهته قد اعلن السيد وزير التربية والتعليم بالكويت أنه سيتم يوم السبت الموافق 26 يونيو اعتماد نتائج الصف الثاني عشر الثانوي 2021 برقم المدني.

مؤكدا أنه في ظرف الساعات القليلة القادمة سيتم اعلان عن أسماء الأوائل بالثانوية 2021.

طالع نتائج الصف الثاني عشر الثانوي 2021 برقم المدني

ومن الجدير ذكره أن انتهي طلاب الصف الثاني عشر من أداء اختباراتهم الخاصة بنهاية العام الدراسي 2021 مؤخراً، حيث خاضوا طلاب الشعبة العلمية اختباراتهم حتى يوم 24 يونيو، بينما كانت اختبارات الشعبة الأدبية حتي يوم 25.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2021 في الكويت شعبة ادبي وعلمي لهذا العام مرتفعة عن العام السابق.

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثاني تأتي على النحو التالي.

يجب اولا الدخول على رابط المربع الإلكتروني.

ثم اضغط على أيقونة نتائج امتحانات الصف الثاني عشر.

ثم اضغط على كلمة تسجيل الرقم المدني.

ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2021 الترم الثاني عبر رابط المربع الإلكتروني

ففي ظل جهود وزارة التربية والتعليم الكويتية المستمرة لتوفير للطلاب أكثر مناخ مناسب لمتابعة المرحلة التعليمية، قد دعت الطلاب بالدخول على رابط المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج طلاب الكويت من خلاله لتجنب الازدحام عند مقرات المدارس حرصا منها على سلامة الطلاب وعدم تفشي فيرس كورونا بينهم، فقط على الطالب الدخول على الموقع الرسمي وخلال ثوانا سيظهر امامك كشف بدرجات الطالب بجميع المواد، كما يسعد موقعنا “ثقفني تقديم المساعدة للطلاب لاستخراج نتائجهم من خلال ترك تعليق يحمل الاسم أو الرقم المدني الخاص بالطالب وسنقوم بالاستعلام عن النتيجة فور ظهورها مباشرة على المربع الإلكتروني مع تمنيات اسرة موقعنا للطلبة والطالبات بالمزيد من التفوق والنجاح.