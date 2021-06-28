برنامج دعم ريف حكومي للعاطلين عن العمل والاسر المنتجة بالخطوات في المملكة السعودية

برنامج دعم ريف حكومي للعاطلين عن العمل ، يعد من أحد البرامج التي تعرف بأنها داعمة للقوة داخل المملكة العربية السعودية، وجاءت فكرة برنامج دعم ريف حكومي للعاطلين عن العمل لرؤية 2030 التي سوف يتم بها تطوير كبير بالمجال الزراعي، كما أن المملكة تعمل على تقديم الكثير من الدعم المادي لبعض من الأسر في الريف لكي يقوموا بإقامة مشاريع زراعية ناجحة.

برنامج دعم ريف حكومي للعاطلين عن العمل

يوجد الكثير من الريفين العاطلين عن العمل وترغب الدولة بعمل تطوير كبير جداً بالمجال الزراعي التي سوف يساعد في نهضة الدولة والمجتمع السعودي، فهو سوف يعمل على تحين أنماط الحياة الزراعية، ويمكن أن يتم التسجيل في برنامج دعم ريف عبر زيارة الموقع الرسمي ريف الالكتروني لدعم المزارعين، ويمكن لكل فرد مهتم بالزراعة أو أحد المهن التي يدعمها البرنامج التقدم دون أن يتردد.

ولكن يجب أن يقوم بزيارة الموقع ثم اتباع كافة الخطوات التي سيتم طلبها وكتابة البيانات كاملة وبشكل دقيق، وبعد ذلك سوف يتم مراجعة الطلب من خلال المسئولين مع تقديم تسجيل دعم ريف المالي الذي يكون منقسم إلى نوعان الأول الدعم المادي يحصل عليه المستفيد مباشرةً أما النوع الثاني فهو الدعم المهني التي سوف يتم الحصول عليه عن طريق التقديم عبر أحد البرامج التدريبية.

يبحث معظم الأشخاص المزارعين داخل المملكة عن الطريقة الصحيحة التي يمكنهم من خلالها التسجيل في ريف للحصول على الدعم الكامل ببعض من المهن المختلفة بالقطاع الزراعي فقط عليك القيام اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يتم الدخول لمنصة ريف الالكترونية.

بعدها سيتم الانتقال لنافذة تسجيل الدخول.

ومن ثم كتابة اسم المستخدم بالخانة الخاصة بها.

قم بكتابة كلمة السر.

ثم يتم النقر على الدخول.

يوفر برنامج دعم ريف مجموعة من القطاعات التي يمكن لأصحابها التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم ومن أهم القطاعات التي تكون من ضمن قطاع الانتاج الزراعي ومها التالي: